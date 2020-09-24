Право на семью: благодаря выплате пособий воспитанников детдомов станет меньше

Дети в детдомах и интернатах больше всего мечтают о любящей семье, о родителях, которые заберут их домой раз и навсегда. Здоровых малышей усыновляют охотнее. А вот желающих усыновить детей постарше и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в нашей стране очень мало.

С целью стимулирования усыновления министерство труда и социальной защиты населения разработало программу, согласно которой усыновившим детей в возрасте старше 3 лет предлагается ежемесячно выплачивать пособие в размере 160 манатов. Тем, кто усыновят ребенка с ОВЗ, предлагается выплачивать ежемесячное пособие в размере 480 манатов. Согласно предложениям, государство также покроет расходы этих детей на образование и здравоохранение.

Председатель Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли заявил #, что выплачивать пособия надо не только усыновителям, но и биологическим родителям детей с ОВЗ, чтобы у них не было необходимости отдавать тех в интернат. Раньше родители чаще отказывались от таких детей, но и сейчас такие случаи не редкость. В основном, отказ связан с тем, что они не могут прокормить их, не могут обеспечить им доступ к необходимому лечению. Ребенок с ОВЗ ограничивает их трудовые возможности, ведь нужно постоянно находиться рядом с ним. В итоге, мать часто вынуждена оставить работу, а это существенно уменьшает семейный доход. Не справившись с трудностями, родители зачастую принимают решение отдать ребенка в интернат. Есть и родители, которые в любом случае считают детей с ОВЗ обузой для себя, но таковых меньшинство.

По словам Рагимли, нужно проводить мониторинги причин отказа родителей от детей с ОВЗ и помогать им в решении имеющихся проблем.

«Государство должно хотя бы частично компенсировать расходы родителей, так как на таких детей требуется гораздо больше средств. Надо подсчитать все расходы. Скажем, часто такого ребенка не повезешь на общественном транспорте, а значит, приходится брать такси. Если учесть все моменты и оказать соответствующую помощь, то отказников станет намного меньше»,– считает он.

Что касается усыновления, то, как отмечает эксперт, эта процедура была настолько сложной, что отпугивала потенциальных усыновителей. Сейчас она несколько упрощена. Кроме того, если раньше человек с первой группой инвалидности не мог усыновить ребенка, теперь этот запрет убрали.

«Если говорить об усыновлении детей с ОВЗ, то о таких случаях в нашей стране никогда не слышал, хотя на Западе – это частое явление. Нужно работать нам тем, чтобы и у нас ситуация менялась, чтобы такие дети также жили в любящих семьях.

Государство в этом заинтересовано, и средства, которые выделяются на содержание таких детей в интернатах, целесообразнее отдать усыновителям или биологическим родителям»,– уверен Рагимли.

Напомним, что в стране действовала программа деинституционализации, целью которой было прекращение существования детдомов по причине того, что все дети обрели бы семьи. К сожалению, программа оказалась неэффективной, и после ее окончания, продолжения не последовало.

Как говорит эксперт, в нашей стране даже здоровых детей усыновляют неохотно, не говоря уже о детях с ОВЗ.

«Потенциальные усыновители понимают, что такие дети требуют повышенного внимания и больших средств, а немногие получают огромные зарплаты. Можно,– считает он,– рассмотреть и какие-то другие, помимо денежных, механизмы поддержки тех, кто решается на такой шаг. Нужно, чтобы детям с ОВЗ предоставляли качественные бесплатные медицинские, реабилитационные услуги. Если этого не будет, то предполагаемой ежемесячной суммы, может не хватить на то, чтобы обеспечить ребенку с ОВЗ полноценную жизнь».

Важно не только помочь усыновителям финансово, но и проинформировать их о том, с какими сложностями они столкнутся. Нужна и беседа с психологом, чтобы понять, готовы ли люди к такой ответственности. Определенный процент желающих усыновить детей с ОВЗ, может сделать это в расчете на ежемесячное пособие. А потом, поняв, как сложно ухаживать за таким ребенком, усыновители откажутся от него, что станет причиной его психологической травмы.

Руководитель общественного объединения «Центр развития и поддержки – Независимая Жизнь» Айдын Халилов рассказал, что когда в 2009 году в стране была запущена программа деинституционализации, его организация активно участвовала в ней.

«Международная практика показывает, что семьи отдают детей в детдома, как с ОВЗ, так и здоровых, как правило, из-за финансовых сложностей. Некоторые забирают их на выходные или раз в месяц, другие оставляют и не навещают. Чтобы процесс деинституционализации пошел, нужно помогать всем тем семьям, которые могут отдать детей в интернат, то есть бедным семьям. На детей с ОВЗ должны выделять сумму в 2-3 раза большую, чем на здоровых детей, так как они постоянно должны получать медицинские, психологические, социальные услуги. Но одними деньгами делу не поможешь. Параллельно должны развиваться услуги раннего вмешательства, реабилитации, подготовки к школе и т.д»,– подчеркнул эксперт.

Председатель Общественного объединения помощи детям-инвалидам «Мушвиг» Валида Аббасова говорит о том, что в первую очередь нужно помочь биологическим родителям детей с ОВЗ, чтобы они и не думали об отказе от ребенка.

Для этого, по ее убеждению, должны быть созданы бесплатные центры, где такие дети моги бы находиться пока родители на работе.

«У нас именно такой центр, и дети с ОВЗ здесь находятся с 9 утра до 5 вечера пять дней в неделю. Я решила создать его, так как у меня у самой ребенок с инвалидностью, и о проблемах тех, у кого растут дети с ОВЗ, знаю не понаслышке. Но наш центр один, а их должно быть много»,– подчеркнула она.

Благодаря таким центрам, у родителей появилось бы время на работу, а значит и вырос семейный доход. Также им нужна психологическая поддержка.

Как видно, данный вопрос требует комплексного подхода, и внимание надо уделять не только усыновлению, но и превентивным мерам, способным сократить количество брошенных детей.