Правительство Ливии прекращает все контакты с Хафтаром

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаез ас-Саррадж объявил о приостановке всех политических, военных и экономических контактов с лидером незаконных вооруженных формирований на востоке страны Халифой Хафтаром, сообщает Агентство Анадолу.

Об этом ас-Саррадж заявил в эфире телеканала El-Ahrar.

По его словам, решение принято в связи с грубыми нарушениями режима перемирия в Ливии.

Наряду с переговорами под эгидой ООН в формате «5+5» в Женеве, ПНС приняло решение прекратить любые экономические и политические контакты со сторонниками Хафтара, сообщил глава ПНС.

Армия Халифы Хафтара накануне нанесла два ракетных удара по порту Триполи, в результате чего погибли 3 мирных жителя, 5 получили ранения.

| 2020-02-19T19:30:23+00:00 19 февраля 2020, 22:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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