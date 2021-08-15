США и Израиль должны начать работу над совместной стратегией в случае если Иран решит не возвращаться к ядерной сделке 2015 года. Об этом премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал директору ЦРУ Биллу Бернсу, передает Axios со ссылкой на источники.

Израильское разведывательное сообщество, Министерство иностранных дел и другие агентства национальной безопасности считают, что вероятность того, что Иран решит вернуться к сделке, снизилась в последние недели после избрания нового президента Эбрахима Раиси.

Администрация Байдена все еще пытается вернуться к сделке 2015 года, но переговоры приостановлены, поскольку новая иранская администрация вступает в должность.

Этот вопрос был в центре внимания переговоров Бернса в Израиле с Беннетом, президентом Исааком Херцогом, министром обороны Бенни Ганцем и директором Моссада Дэвидом Барни.

Израильские официальные лица рассматривали встречу как часть подготовки к встрече Беннета с президентом Джо Байденом, запланированной на конец этого месяца в Вашингтоне.

Во время встречи Беннет представил Бернсу свою оценку и политику в отношении Ирана. Израильские официальные лица заявили, что, по их мнению, Бернс также скептически относится к тому, готов ли Иран вернуться к полному соблюдению условий сделки.

«Премьер-министру было важно дать понять, что когда мы говорим, что считаем ошибкой возвращение к ядерной сделке 2015 года, это не является автоматическим продолжением политики правительства Нетаньяху, и что у нас другой подход», — сказал высокопоставленный израильский чиновник. «Я не являюсь сторонником ядерной сделки 2015 года, но я не вижу никакого плана Б [если Иран не вернется к сделке]. Мы обсуждаем это с США и нашими европейскими союзниками за кулисами».

Что же это может быть за совместная стратегия Израиля и США, что за План Б в отношении Ирана? Каким может быть его содержание?

На эти вопросы # согласились ответить известные израильские эксперты.

Александр Непомнящий, публицист:

— Можно предположить, что «стратегия» администрации США будет сводиться к решению не требовать от иранского режима слишком многого… Вместо облегчения санкций за возвращение к ядерным ограничениям, на которые режим в Тегеране якобы обязался в сделке 2015 года (на деле Иран не выполнял условий сделки, вследствие чего Трамп вышел из неё), администрация, как видно, предложит отмену некоторых санкций в обмен на некоторые ограничения на некоторые виды ядерной деятельности.

При этом сегодняшний захват талибами Кабула и суматошная эвакуация американских граждан из афганской столицы наглядно показала насколько провальной является внешнеполитическая доктрина нынешней администрации США и насколько глубоко там непонимание геополитических раскладов на Ближнем Востоке и в Средней Азии (до вчерашнего дня, американская разведка полагала, что талибы возьмут Кабул не раньше, чем через 3 месяца, вчера же оказалось, что речь идёт о часах).

Что же касается Израиля, то, увы, как следует из всех без исключения заявлений и шагов нынешнего израильского правительства, премьер-министр Беннет, его старший партнер по коалиции министр иностранных дел Лапид и министр обороны Ганц полностью отказались от самостоятельной внешней политики, которую продвигал предыдущий премьер-министр Нетанбяху, и действуют строго в рамках, отведённых им администрацией Байдена. В частности, они придерживаются политики «без сюрпризов» в отношении Ирана, которая дает Вашингтону право вето на все действия Израиля против иранской агрессии и его продвижения к ядерному потенциалу.

По сути, правительство Израиля перепоручило заботу о национальной безопасности администрации США. И это несмотря на то, что администрация Байдена фактически пересматривает свои альянсы на Ближнем Востоке — отдаляясь от Израиля и суннитских арабских государств и сближаясь с Ираном и его сателлитами (а потому активно старается умиротворить правящий в Иране режим, в том числе, требуя от Израиля сидеть тихо).

Авигдор Эскин, публицист:

— Администрация Байдена хотела бы вернуться к ядерной сделке с Ираном, но не ценой ощутимой репутационной потери у себя дома и за рубежом. Поскольку среди нынешних лидеров Тегерана оказались люди, отправившие тысячи политических противников на казнь, а также организаторы терактов, то любые договоренности с ними будут предметом особо жесткой критики. Республиканцы в Конгрессе и в Сенате не преминут использовать это как наглядное доказательство слабости и беспринципности администрации Байдена.

Среди ближайшего окружения президента мы находим и рьяных сторонников замирения с Ираном, как собственно советник по Ирану Роберт Мали. Однако мы видим, что их влияние невелико на данном этапе.

В то же время из Ирана поступает информация о новых акциях протеста внутри страны. Трудно оценить точно степень взрывоопасности нынешнего недовольства населения, но все объективные данные свидетельствуют об удручающем положении вещей. Существует определенная доля вероятности, что нынешнее иранское руководство пойдет на уступки США с целью спасти экономику и снять социальную напряженность.

Если президент Раиси пойдет таким путем, то может идти речь о секретных переговорах с Израилем и с США по широкому кругу вопросов. Это будет зависеть от степени угрозы режиму со стороны собственных недовольных.