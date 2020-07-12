Правительство Ирана должно отработать до конца срока, заявил Хаменеи

Правительство Ирана должно отработать до конца своего срока, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи в то время, как исполнительные власти во главе с президентом подвергаются постоянной критике со стороны депутатов.
«Твердо убежден, что правительства должны исполнять свои обязанности до конца (срока – ред.)», — заявил Хаменеи депутатам приступившего к работе в конце мая парламента Ирана, состоящего из противников политики президента Хасана Роухани.
По словам верховного лидера Ирана, законодательные и исполнительные органы власти должны работать таким образом, чтобы стране не был причинен ущерб.(РИА Новости)