Правительство Германии одобрило экспорт вооружений в Южную Корею, Алжир, самопровозглашенное Косово и на Кипр. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека комитету Бундестага по экономике и энергетике.

По его информации, непризнанное Косово получит 47 автоматов производства германской компании Heckler & Koch. В Южную Корею должны отправиться 470 пистолетов-пулеметов того же производителя, а также комплектующие этого оружия. Вместе с тем указывается, что 102 привода для центровки вооружения в бронетранспортере Fuchs могут быть поставлены в Алжир компанией Wittenstein Motion Control. Наконец, на Кипр должны отправиться 175 противотанковых управляемых ракет Spike от компании Diehl Defense и комплектующие к ним.

Разрешения на экспорт в Южную Корею стоят около €1,2 млн, на Кипр — порядка €17 млн. Для двух других стран министерство не называет сумм, поскольку можно сделать выводы о цене за единицу техники, что может нарушить права производителей.