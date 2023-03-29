Чиновники заблокировали массовые обращения к президенту: почему они прикрывают беззакония своих предшественников?

В конце прошлого века выдача населению на безвозмездной основе приватизационных чеков по указу общенационального лидера Гейдара Алиева была встречена гражданами с большим энтузиазмом. По той причине, что этот указ должен был обеспечить равное распределение государственного имущества, оставшегося с советских времен, между гражданами.

В указе отмечалось, что 65 процентов приватизируемого государственного имущества принадлежит акционерам, то есть гражданам Азербайджана. Еще один момент был связан с определением конкретной, защищенной от инфляции, размером суммы для каждого приватизационного пая. Согласно приказу Государственного комитета по имущественным вопросам № 222 от 1996 года, стоимость одного приватизационного пая равнялась в минимальном имущественном эквиваленте 2000 долларам США с защитой от инфляции.

В нашей стране, переходившей от одной экономической системы к другой, выдаваемые гражданам приватизационные чеки, состоящие из четырех паев, регулировались законом «О ценных бумагах». В этом законе было четко указано, что для ценных бумаг нет срока обращения. Приватизационные чеки могут быть выставлены на продажу или же подарены другому лицу только по желанию акционера.

Этот прогрессивный процесс, заложенный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, завершился не полностью в результате необоснованного вмешательства чиновников-олигархов и некоторых дельцов. Вернее, этот прогрессивный указ не был реализован. Чиновничья олигархия любой ценой воспрепятствовала проведению просветительской работы среди населения по приватизационным чекам и попыталась завершить этот процесс в короткие сроки.

К сожалению, они достигли своей цели. В 2011 году приватизационные чеки были объявлены без каких-либо на то юридических оснований просроченными. В результате сотни тысяч граждан были лишены права пользования долей госимущества, выделенной государством и унаследованной от отцов и дедов.

Несмотря на то, что депутаты Милли Меджлиса, общественно-политические деятели, деятели науки и культуры, представители институтов гражданского общества, юристы, экономисты, специалисты по недвижимости обращаются к правительству с постоянными призывами от имени многочисленных граждан, на руках которых остались приватизационные чеки, соответствующие органы на эти призывы и обращения не реагируют.

Согласно утверждениям, ответственные лица, представленные в настоящее время в государственных органах, не желают внести ясность в противоправные действия, совершенные их предшественниками, и не позволяют подробно доложить об этой проблеме главе государства. Нынешние чиновники пытаются скрыть от главы государства массовые обращения интеллигенции и граждан страны касательно ситуации с приватизационными чеками, которая сложилась как результат незаконных действий их предшественников.

Если принять во внимание, что президент Ильхам Алиев в подобных вопросах всегда находится на стороне граждан и всегда руководствуется принципом социальной справедливости, то можно не сомневаться, что эта проблема будет решена на основе его политической воли.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев заявил AYNA, что в вопрос приватизационных чеков должна быть внесена ясность:

«Известно, что в последние годы в Азербайджане осуществляются комплексные реформы. Суть этих реформ, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева, состоит в том, чтобы придать второе дыхание в систему управления, обеспечить переход к оптимальному управлению в государственных учреждениях, улучшить отношения между государством и гражданином. С этой целью подписываются различные указы и распоряжения, принимаются решения. Проблемы, которые годами ждали своего решения, постепенно начали решаться.

Безусловно, здесь нельзя обойти стороной и вопрос приватизационных чеков. Значительное количество граждан Азербайджана сегодня все еще имеет на руках эти чеки и ждет, когда будет принято решене о продлении срока их обращения. Полагаю, что этот вопрос будет прояснен. Было бы хорошо, если бы проблема решалась на уровне Кабинета Министров. Правительство должно принять меры в этом направлении», — сказал депутат.

Эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде в своем комментарии AYNA также подчеркнул, что правительство Азербайджана должно соблюдать указ и законодательство в отношении приватизационных чеков:

«Когда был издан этот указ, было отмечено, что граждане страны могут участвовать в приватизации различных предприятий, заводов и фабрик по полученным ими приватизационным чекам. Это был достаточно важный и серьезный нюанс. Это был важный указ с точки зрения интеграции граждан страны, переходящей из одной экономической системы в другую, в новую систему и увеличения занятости.

«И в парламенте, и среди интеллигенции страны раздаются призывы к официальным кругам продлить срок обращения приватизационных чеков, либо компенсировать ущерб. Граждане, имеющие на руках приватизационные чеки, также обращаются в соответствующие структуры. Полагаю, что все зависит от решения правительства. Необходимо принять такое решение, которое восстановит права сотен тысяч граждан», — сказал Гасымзаде.

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и обладают правом собственности. Стоимость каждого чека одинакова. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее чем 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок действия приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Сложившуюся ситуцию обусловили неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Особое примечание

Всем следует знать, что выданные гражданам по указу общенационального лидера Гейдара Алиева Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права, но и не может отнять права, предоставленные законом!

Приватизация, проведенная чиновниками обманным путем без выплаты компенсаций, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай