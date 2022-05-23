Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавил делегацию, которая с 23 по 27 мая посетит Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, сообщил американский Госдепартамент, передает Интерфакс.
В сообщении говорится, что целью визитов является «укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию более взаимосвязанной, процветающей и безопасной Центральной Азии».
В состав делегации включены чиновники, представляющие Совет нацбезопасности, Пентагон, Агентство международного развития и Международную финансовую корпорации развития США.
Госдеп информирует, что во время пребывания в Киргизии планируется встреча делегации с высокопоставленными должностными лицами, представителями гражданского общества и бизнеса. Участники встреч будут «искать способы, с помощью которых Соединенные Штаты могут лучше поддерживать общие ценности, местную культуру и экономическое развитие».
В Узбекистане делегация встретится с официальными лицами правительства страны, бизнесменами. Стороны обсудят «укрепление экономического партнерства, общие ценности и поддержку США в расширении прав и возможностей женщин».
В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими официальными лицами и лидерами гражданского общества, «чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин».