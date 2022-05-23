Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавил делегацию, которая с 23 по 27 мая посетит Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, сообщил американский Госдепартамент, передает Интерфакс.

В сообщении говорится, что целью визитов является «укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию более взаимосвязанной, процветающей и безопасной Центральной Азии».

В состав делегации включены чиновники, представляющие Совет нацбезопасности, Пентагон, Агентство международного развития и Международную финансовую корпорации развития США.

Госдеп информирует, что во время пребывания в Киргизии планируется встреча делегации с высокопоставленными должностными лицами, представителями гражданского общества и бизнеса. Участники встреч будут «искать способы, с помощью которых Соединенные Штаты могут лучше поддерживать общие ценности, местную культуру и экономическое развитие».

В Узбекистане делегация встретится с официальными лицами правительства страны, бизнесменами. Стороны обсудят «укрепление экономического партнерства, общие ценности и поддержку США в расширении прав и возможностей женщин».

В Таджикистане американские чиновники помимо встреч с высокопоставленными должностными лицами примут участие в ежегодных двусторонних консультациях «по развитию экономических связей и укреплению сотрудничества в области безопасности». Будут также обсуждаться вопросы гуманитарной помощи и другой поддержки афганских беженцев, прав человека и совместных инициатив по продовольственной безопасности и роли женщин в обществе.

В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими официальными лицами и лидерами гражданского общества, «чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин».