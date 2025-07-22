Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направляется на Ближний Восток в попытке добиться прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

По ее словам, госсекретарь США Марко Рубио уведомил ее о том, что «Уиткофф сейчас направляется» на Ближний Восток, «в район Газы». Брюс подчеркнула, что США рассчитывают добиться «прекращения огня и установления гуманитарного коридора для доставки помощи».

На уточняющий вопрос о том, намерен ли Уиткофф посетить непосредственно палестинский анклав, Брюс ответила, что у США «множество партнеров и союзников в регионе», призвав «не забывать об этом». «Мне нечего сказать по поводу точного места нахождения спецпосланника», — отметила она.

При этом Брюс ответила утвердительно на вопрос, корректно ли говорить о том, что Уиткофф едет на Ближний Восток. «Я не располагаю конкретными данными относительно того, куда именно едет спецпосланник, но, разумеется, это будет место, откуда он сможет вести переговоры, которые, надеюсь, приведут к прекращению огня», — резюмировала представитель Госдепа.