Война, развязанная Россией против Украины, сорвала маски с очень многих политиков, ранее считавшихся вполне себе уважаемыми и рукопожатными. Поразительно, но явным фаворитом по числу слетевших с выдуманного пьедестала персонажей стала Германия — экономический лидер Европы. На наших с вами глазах демонстрируется некий трагифарс, при котором нынешняя Германия, которая навечно обречена носить клеймо наследницы гитлеровской Германии, является явным лоббистом современной России, позиционирующей в роли наследницы СССР, разгромившей гитлеровскую Германию.

Все видят, с какой неохотой, задержками нынешнее руководство ФРГ отправляет оружие Украине, которая страдает от откровенного международного преступления — прямой и полномасштабной военной агрессии со стороны РФ. Было огромное количество сообщений в прессе о том, что германские политики разного уровня, особенно представители власти, были убеждены в очень быстрой победе РФ над Украиной. Этого не произошло благодаря героизму и мужеству ВСУ.

И теперь руководство ФРГ вынуждено хоть как-то имитировать поддержку Украине потому, что того требует общественное мнение. Но все видят не только это. Президент Польши Анджей Дуда дал большое интервью германской газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, в котором признался, что никогда не верил Ангеле Меркель. По словам Дуды, он был в шоке, узнав о звонке в июле прошлого года тогдашнего канцлера ФРГ российскому президенту Владимиру Путину.

Глава Польши считает, что таким образом Ангела Меркель проявила к Восточной Европе «безразличие» и «враждебность», проведя беседу сразу после договорённости с США о завершении строительства «Северного потока — 2». «Мы постоянно слышали, это что „Северный поток“ был чисто экономическим проектом, на который трудно повлиять, — заявил Дуда. — Данный аргумент я никогда не разделял. Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия „Северному потоку — 2“, и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы».

Это далеко не единственный камень в огород Меркель. Так, согласно анализу газеты Washington Post, именно Меркель привела страну своей политикой к зависимости от России и тем самым сделала Европу подверженной шантажу. Вывод анализа, который делает публицист Джэми Кирчик: «Если немцы этой зимой будут дрожать от холода больше, чем всегда, то они сами виноваты в этом». Автор упрекает Германию в том, что страна из-за прекращения использования атомной энергии попала в зависимость от РФ. Все риски зависимости от России, считает комментатор Washington Post, «просто отметались».

Газета пишет, что из-за «поспешного решения тогдашнего канцлера Ангелы Меркель прекратить использование атомной энергии в конце 2022 года», Германия стала более зависима от российского газа как раз в тот момент, когда в РФ приняли решение вести против Европы энергетическую войну.

И автор совершенно прав. Во всем. Начиная от использования Россией природного газа как средства политического давления и заканчивая ролью Меркель во всей этой истории. Бескорыстно она все это делала или оказалась коррумпирована — тема будущих расследований.

Но, как говорили древние, так проходит слава мира. На наших глазах испаряется как туман образ «самой влиятельной женщины-политика современности». И убедительнее звучат аргументы тех, кто давно утверждал — Меркель была и остается агентом Штази. Все ее поступки, бенефициаром которых выступала РФ, говорят об этом. По сути, ее отношения с Путиным — это отношения завербованного сексота с куратором.

Но еще более пошлыми выглядят отношения между Владимиром Путиным и бывшим федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером. Шредер оказывает России услуги, согласно заранее оговоренному тарифу. Причем, делается это все официально, открыто, без стеснения.

В этом плане мы стали свидетелями всего лишь очередного этапа сотрудничества между сторонами, что выразилось в заявлении Шредера о том, что экс-канцлер Германии выступил за запуск газопровода «Северный поток — 2». Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью изданию Stern. «Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2», — отметил Шрёдер, добавив, что он завершен.

«Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток — 2″] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — подчеркнул экс-канцлер ФРГ.

В то же время Шрёдер прокомментировал решение правительства ФРГ о приостановке сертификации проекта «Северный поток — 2» после признания Россией «ДНР» и «ЛНР». «Если вы не хотите использовать «Северный поток — 2″, придется нести последствия. Они будут огромными и в Германии», — предупредил бывший глава правительства ФРГ. «Любой, кто отапливает газом, уже чувствует это сейчас», — уточнил он.

По сути, он повторяет нарративы Кремля, он соучаствует в газовом шантаже Германии. Это тот, кто предлагает закрыть глаза на все преступления России ради теплоты в домах немцев предстоящей зимой. На наших глазах бывший канцлер Германии беззастенчиво потакает стране-оккупанту, вытерев ноги о такие базовые ценности Запада, как территориальная целостность государств, противостояние военным преступлениям, демократия. И цена всему этому известна — это зарплата Шредера, получаемая в РФ.

Достойна ли после всего этого Германия хоть малейшего уважения? Нет. Имеет ли она право на политическое лидерство в Европе? Нет. Имеет ли она право на менторский тон в разговоре с иными государствами? Тоже нет. Страна, два бывших канцлера которой столь открыто лоббируют интересы государства-оккупанта, не имеет право ни на что.