26 августа в 22:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции Азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

В настоящее время обстановка в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.