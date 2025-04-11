Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу с Товузгалинского направления.

Об этом # сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 10 апреля примерно в 20:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Сейряк Мешя Товузгалинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — указали в оборонном ведомстве.

Напомним, что подразделения армянских вооруженных сил накануне подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Мюсюскенд Товузгалинского района.