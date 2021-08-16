Пожарно-спасательные расчеты МЧС Азербайджана, направленные в братскую Турецкую Республику для борьбы с лесными пожарами по поручению президента Ильхама Алиева, с сегодняшнего дня возвращаются на Родину.

743 человека личного состава и 93 единицы техники уже выехали из Турции. 350 человек вернутся в страну на самолете, остальные вместе с техникой — на автомобилях.

743 сотрудника МЧС проявили высокую самоотверженность в тушении лесных пожаров в Турции. К тушению лесных пожаров в Турции были привлечены 97 единиц техники, в том числе 77 пожарных и 6 насосных машин, 4 штабных автомобиля, 2 автобуса и 1 пикап, вспомогательные технические средства, самолет-амфибия BE-200ÇS и 1 вертолет.