Пожар в Чернобыльской зоне стал «верховым»

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС) в Украине наблюдаются «верховые» пожары, сообщило в понедельник, 13 апреля, в своем Facebook государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Ранее сообщалось, что бушующие с 4 апреля пожары проходят без открытого огня, наблюдается только тление травяного настила.

В агентстве в понедельник пожар назвали «сложным», однако, призвали сохранять спокойствие, так как «угрозы для атомной электростанции, хранилищу отработанного топлива и другим критическим объектам в зоне отчуждения нет». В госслужбе также отметили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области не является повышенным. (DW)