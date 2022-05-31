На кустовой площадке месторождения в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе утром 31 мая произошло возгорание нефтескважинной жидкости, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Согласно информации, в результате один рабочий погиб, двое пострадали. По данным источника «Коммерсант-Урал» в силовых структурах региона, инцидент произошел на Еты-Пуровском месторождении, принадлежащем АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

В пресс-службе компании Интерфакс рассказали, что пожар произошел во время плановых работ по подъему погружного оборудования. Пострадавшими оказались работники АО «Сибирская сервисная компания». Их госпитализировали в больницу Ноябрьска. На данный момент скважина заглушена. В АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» пообещали оказать помощь пострадавшим и семье погибшего. После инцидента следователи начали проверку.