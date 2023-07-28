В сети появился «криминальный» эквивалент чат-бота ChatGPT, который получил популярность в преступных кругах. Эксперты предупреждают о серьезных угрозах, которые этот новый бот несет для пользователей. По сведениям, с его помощью можно красть данные и создавать вредоносное программное обеспечение (ПО). Исследователи пытаются выяснить, как появился «криминальный» ChatGPT и какие опасности он представляет. Об этом пишет газета «Известия».

WormGPT, как рассказывает глава управления киберразведки компании Bi.Zone Олег Скулкин, является «криминальным» аналогом чат-бота ChatGPT, основанного на больших языковых моделях (Large Language Model, LLM). Он может быть использован для автоматизации хакерских операций. WormGPT не имеет моральных ограничений, что позволяет злоумышленникам использовать его для создания фишинговых писем, вредоносного ПО и программ для кражи учетных данных.

Эксперты считают, что возможности, предоставляемые чат-ботом, позволяют злоумышленникам легко входить в мир киберпреступности, снижая расходы и упрощая задачи. Некоторые пользователи тестируют его и делятся опытом с другими.