Появилось сообщение о тайной высылке дипломатов Россией и Францией

В СМИ появилась информация о том, что Россия и Франция в конце прошлого года якобы выслали из Москвы и Парижа по одному дипломату другой стороны.

Как передает французское издания Les Echos, российский дипломат был заподозрен в шпионаже. По версии издания, «одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже застали в момент совершения акта шпионажа», после чего Франция приняла решение о высылке российского дипломата. В ответ Москва «пошла на симметричный шаг».

При этом, как отмечает французское издание, «публично об этом обмене высланными дипломатами не заявляли».

Как сообщает «Коммерсант», во французском посольстве в Москве и в российском Министерстве иностранных дел комментировать сообщение Les Echos отказались.

Напомним, начале февраля Россия объявила персонами нон грата дипломатов Германии, Франции и Швеции. Представители европейских стран ранее приняли участие в несанкционированных акциях протеста. Страны приняли ответные меры, выслав по одному российскому дипломату (kp.ru)