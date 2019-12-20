Появились первые снимки нового iPhone SE 2

В сети появились фотографии нового iPhone SE 2 от компании Apple. Об этом передает портал ixbt.com.

Отмечается, что новый гаджет должен быть представлен в первой половине 2020 года.

Уточняется, что смартфонсделан из металлической рамки, как у iPhone 4 и iPhone 5, однако на фронтальном экране отсутствует кнопка и расположен вырез на верхней части.

Кроме того, устройство получило две камеры iPhone 11. Однако телефон будет поддерживать только подключение 4G, а также выйдет с памятью объемом 64/128 ГБ.(Газета.Ru)

| 2019-12-20T10:13:46+00:00 20 декабря 2019, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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