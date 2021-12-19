Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют данные в соцсетях и данные спутников, говорится в исследовании DFRLab, опубликованном на портале Medium.

Исследователи проследили недавнее перемещение российских подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск — это около 100 километров от границы с Украиной.

Также благодаря видео из открытых источников в DFRLab выяснили, что поезда с техникой 138-й и 25-й мотострелковых бригад шестой армии из-под Санкт-Петербурга двигались на станцию Отрешково, расположенную в пяти километрах от этого тренировочного полигона.

Авторы говорят, что новая активность по состоянию на 17 декабря наблюдается возле Курска, Брянска, Валуек и Клетни.

«Учитывая большое количество техники, которая накапливается возле границы с Украиной, и сравнительно небольшой размер известных лагерей, доминирующая теория утверждает, что существует несколько других не обнаруженных небольших лагерей, вроде того, который был замечен в Курске, разбросанных по Курской и Брянской областях», — пишут авторы. (korrespondent.net)