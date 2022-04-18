В различных телеграм-каналах в ночь на понедельник были опубликованы фотографии и видео, предположительно, горящего ракетного крейсера «Москва» российского Черноморского флота, затонувшего после пожара на борту 14 апреля.

По версии российского Минобороны, на борту «Москвы» произошёл пожар и взрыв боезапаса, корабль пытались буксировать в порт, но из-за шторма он затонул.

Украина заявляет о том, что корабль был поражён двумя противокорабельными ракетами. О том же заявили и США.

Подлинность фото и видео не подтверждена, однако комментирующие их эксперты утверждают, что они выглядят весьма правдоподобно, и корабль на них – это именно «Москва». Кто снял видео и сфотографировал горящий корабль – неясно. Турецкий аналитик Йорюк Ишик утверждает, что они были сняты с российского спасательного судна Черноморского флота. Короткое видео показывает «Москву» в окружении других кораблей, по всей видимости, пришедших крейсеру на помощь. Море при этом относительно спокойное, в то время как Минобороны России заявляло о штормовой погоде.

Как пишут западные аналитики, судя по фото, видимый ущерб не исключает ракетного удара, который остаётся вероятной причиной гибели «Москвы». Повреждения в боковой части корпуса крейсера видны ниже места возгорания. Но они потребуют более тщательного изучения, чтобы подтвердить, был ли пожар вызван попаданием ракеты, или просто повреждениями от огня.

Минобороны России заявляло, что экипаж корабля был спасён. На фото и видео людей на борту крейсера не видно, что может свидетельствовать о том, что они были эвакуированы. В то же время, уже несколько источников, в том числе предполагаемые родственники моряков, утверждают, что в результате взрыва на борту и пожара были погибшие, также есть моряки, числящиеся пропавшими без вести. Сколько их – неизвестно. Минобороны России не называет никаких данных. Публиковалось видео встречи главкома ВМФ с экипажем «Москвы», однако на нём явно меньше людей, чем штатная численность экипажа. (svoboda.org)