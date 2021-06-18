За последнее время предложение о снижении пенсионного возраста поступило от нескольких депутатов Милли Меджлиса. Так, депутат Агиль Аббас выступил за снижение возраста выхода на пенсию. По его словам, пенсионный возраст — деликатный вопрос, чтобы его пересмотреть, необходимо пригласить экспертов и учесть их мнение.

Депутат Гудрат Гасангулиев также высказался за снижение пенсионного возраста в связи с низким показателем средней продолжительности жизни в Азербайджане.

Сейчас возраст выхода на пенсию для мужчин–65 лет, для женщин–62 года. Согласно статье 7 закона Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» предельный возраст выхода на пенсию для мужчин увеличивался на шесть месяцев ежегодно, начиная с 1 июля 2017 года и до 1 июля 2021-го, а для женщин он будет увеличиваться до 2027 года, пока не достигнет 65 лет.

В нашей стране продолжительность жизни ниже, чем в европейских странах, и уж тем более, чем в Японии, в которой большое количество долгожителей. Виноваты в этом несколько факторов: в первую очередь низкий уровень медицины и дороговизна медицинских услуг по сравнению с размером отечественных зарплат и пенсий.

Многие не считают нужным легализовать свою рабочую деятельность, говоря о том, что шансы дожить до пенсии у них не велики, а если они до нее доживут, то получать ее будут недолго. Зато отчисления на пенсию придется делать регулярно на протяжении не одного десятка лет.

Есть ли вероятность того, что пенсионный возраст в стране будет снижен? На этот вопрос # ответили отечественные эксперты.

Экономист Натиг Джафарли рассказал о том, что когда принималось решение о повышении пенсионного возраста, он и многие независимые эксперты были против него, так как оно было ошибочным. Это решение было необоснованным.

«Во всем мире пенсионный возраст повышают исключительно исходя из демографических процессов. В европейских странах повышение пенсионного возраста происходит очень болезненно и встречает критику со стороны общества. Но там это вынужденная мера, повышая пенсионный возраст, в этих странах заполняют рабочие места. В Азербайджане этой проблемы никогда не было и в обозримом будущем не будет. У нас наблюдается некоторое снижение темпов роста населения, но все равно ситуация с демографией в республике намного лучше, чем во многих странах» – говорит эксперт.

Он отметил, что сложилось ощущение, что в стране повысили пенсионный возраст исключительно для того, чтобы сэкономить те средства, которые накапливаются в фонде социальной защиты. Сейчас, наконец, начали говорить о необходимости обратного процесса, так как пенсионный возраст для Азербайджана слишком высокий. Хорошо, что этот вопрос стали обсуждать. Те, кто выходят на пенсию, часто получают ее недостаточно долго, чтобы это покрыло их вложения в фонд соцзащиты, когда они работали.

«Во всем мире есть негласный принцип, согласно которому, как минимум 18 лет после выхода на пенсию, люди должны получать пенсию, которая накопилась на их пенсионных счетах. В нашей же стране если взять среднюю продолжительность жизни, то в среднем, люди получают пенсию 10 лет. Если правительство решит снизить возраст выхода на пенсию или хотя бы остановить его рост, это будет правильное решение. И пенсионный возраст не должен меняться на протяжении долгого времени. У нас, –подчеркивает Джафарли, – плохо то, что в пенсионном обеспечении, налогообложении часто все меняется. Это нехороший показатель, так как ни работодатели, ни работники не могут планировать в таких условиях свое будущее».

Реформа пенсионной системы должна усилиться, и нужно не только остановить рост пенсионного возраста, но и дать частным пенсионным фондам возможность войти на рынок.

«В Азербайджане в этой сфере только государственная монополия. Кстати, Фонд соцзащиты в 2013 году должен был полностью перейти на самофинансирование, но это не произошло. Он по-прежнему, является дотационным органом, получающим из госбюджета огромные средства, что еще раз показывает, что он не оправдал те надежды, которые были на него возложены»,– сказал экономист.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в свою очередь отметил, что повышение пенсионного возраста себя не оправдало. Многие умирают, не дожив до пенсии, или же через несколько лет после выхода на пенсию. И наследники не могут ее получить, что несправедливо.

«Не стоит забывать, что пенсионеры представляют немаловажную часть избирателей, и важно, чтобы эта социальная группа была довольна условиями жизни. Каждый гражданин имеет право на достойную жизнь, и в том числе те, кто трудился много лет.

Я сторонник возвращения к советским стандартам выхода на пенсию, когда женщина может выйти на пенсию в 55 лет. При этом многодетные матери должны иметь право раньше выйти на пенсию. А мужчины – в 60 лет. Но в то же время важно не ограничивать пенсионеров в трудовой деятельности. Может быть не все пожилые смогут и захотят трудиться полный рабочий день, но, скажем, смогут работать 4 часа в день и создавать валовой внутренний продукт»,– подчеркнул он.

Эксперт отметил, что не надо идти в вопросах пенсионного возраста по пути Европы и России, в которых серьезные демографические проблемы.