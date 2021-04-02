Повязку Роналду продали за 63,7 тысячи евро

Капитанская повязка, брошенная на газон форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в концовке матча отбора ЧМ-2022 против Сербии (2:2), была продана на благотворительном аукционе.

Лот был продан за 7,5 млн сербских динаров (около 63,7 тысяч евро). Наибольшую ставку сделала букмекерская компания.

Средства пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Капитанскую повязку организации «Вместе ради жизни» передал пожарный, который подобрал ее после матча.

Роналду на эмоциях бросил капитанскую повязку на газон после того, как арбитры не засчитали его гол в ворота Сербии в концовке игры. Он покинул поле за несколько минут до окончания матча. (gazeta.ru)