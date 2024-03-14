Освобождение России от путинского режима может происходить поэтапно — «по кускам», начиная, например, с Курской области. Об этом заявил доброволец «Легиона «Свобода России» Алексей Барановский в интервью 24 Каналу.

«Такое развитие событий не исключено. Возможно, это вопрос не сегодняшнего дня, однако в будущем на территории России начнутся очень серьезные революционные процессы, в результате которых регионы получат свободу. Возможно, не все сразу, но по частям — точно», — заявил он, отвечая на шутливый вопрос о близком провозглашении независимой «Курской народной республики».

Барановский отметил, что сейчас действующий режим в России вполне можно считать оккупационным, ведь Владимир Путин уже давно узурпировал государственную власть, а в 2020 году еще и совершил конституционный переворот, чтобы формализовать свое пожизненное пребывание на «троне».

При этом доброволец отметил, что российская армия даже на собственной территории ведет себя так же, как и в Украине — как оккупант.

«Они думают, что мы находимся на определенной улице, начинают из всех видов техники туда стрелять. Однако нас там уже давно нет, а под ударом оказываются жилые дома обычных граждан. Путинистам на это наплевать, так же они привыкли действовать и в Украине. В России — внутренняя оккупация», — говорит Барановский.

12 марта отряды «Легиона Свобода России», «Российского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона» зашли на территорию Белгородской и Курской областей, где вступили в бой с российскими правительственными войсками. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В Легионе «Свобода России» говорят, что их стратегической целью является «марш на Москву». Впрочем добровольцы признают, что это задача более отдаленной перспективы, а текущий рейд преследует более приземленную цель.