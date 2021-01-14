Потуги армянской оппозиции – протестный потенциал на спаде

Армянский единый кандидат в премьер-министры от оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян выступил с заявлением по поводу встречи лидеров Армении, России и Азербайджана в Москве, прошедшей 11 января.

До ее начала он распространил предупреждение, что «итоги этой встречи могут стать продолжением капитуляции 9 ноября». «Предупреждаем все стороны предположительного соглашения о том, что Никол Пашинян не представляет Армению и Арцах, у него нет соответствующего мандата», — говорилось в предваряющем заявлении Манукяна.

Встреча прошла с известным результатом – стороны подписали совместное заявление по экономическому и транспортно-коммуникационному блоку. Не более. Однако и этого хватило Манукяну: вечером 12 января появилось его заявление по следам саммита в Москве, в котором сказано, что «это очередное позорное поражение Армении».

«Армения не получила от этой встречи никакого положительного результата, а в вопросе пленных осталась ни с чем. Азербайджан в очередной раз закрепил то, что хотел», — подчеркнул Манукян в заявлении, опубликованном на странице «Движения за спасение Родины» в Facebook.

«И, конечно, должен был быть четко поставлен и решен вопрос пленных. Московская трехсторонняя встреча и подписанное заявление еще раз доказали, что Никол Пашинян не в состоянии продвигать интересы Армении и армянского народа. Символ поражения должен уйти, иначе наши потери и унижения продолжатся», — заключил оппозиционер.

Пока что негодует только оппозиция – помимо Манукяна с критикой выступили деятели еще от нескольких партий и групп. Но интересно, способно ли это вызвать такую большую волну негодования народа, что Пашиняна сметут? Или нет уже в Армении такого протестного потенциала?

На эти вопросы # ответил политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Армянская оппозиция как всегда передергивает факты, пытается использовать ситуацию для давления на Пашиняна, поэтому, я думаю, серьезно относиться к заявлениям ее не стоит. Во-первых, эти люди не определяют повестку участия Армении в этих обсуждениях, а, во-вторых, армянской повестки как таковой нет. Есть трехсторонняя повестка, она определяется текстом заявления от 9-10 ноября, и Ереван изменить ее не в состоянии, нет у него таких возможностей.

Важно, что основной темой встречи было разблокирование путей, коммуникаций, которые были заблокированы по причине конфликта, создание новых экономических возможностей в регионе, перспектива открытия границ. Поэтому и была создана трехсторонняя рабочая группа, которая должна решать эти вопросы.

Конечно, в ходе переговоров, которые велись на протяжении почти 4 часов, стороны наверняка обсуждали различные вопросы, в том числе и те, которые волнуют армянскую сторону. Я так понимаю, что весь комплекс вопросов был обсужден. Но они остались за рамками совместного заявления. Видимо, еще предстоит их проработка.

Тема разблокирования коммуникаций является одной из наиболее актуальных, и к осуществлению этого пункта соглашения стороны могут приступить уже скоро. И с этой точки зрения критика со стороны армянской оппозиции звучит абсолютно оторванно от реальности, она диссонирует с общим тоном и характером прошедшей встречи.

В принципе, их никто и не спрашивает, они остались у обочины политического мейнстрима, и их реакция уже никого не интересует. Потому что целью их является лишь достижение каких-то внутриполитических дивидендов, в частности, ослабление позиций Пашиняна с тем, чтобы взять власть в свои руки. Вот и все. Эти люди абсолютно недееспособны, ничего конкретного не предлагают. У них нет какой-то серьезной платформы. То, что они предлагают – реваншистские идеи – это рассчитано на люмпенизированного обывателя. Но по большому счету, это несерьезные предложения, которые абсолютно никуда Армению не ведут.

Пашинян же понимает, что имеющиеся реалии диктуют необходимость подчиняться им. Может, сам Никол и его окружение предпочли бы иное развитие событий, но изменилась география региона, поменялись правила игры, и с этим он ничего поделать не может. И приходится приноравливаться к новым условиям, чтобы получить хоть какие-то дивиденды.

Если же армянская сторона займет иную позицию, то она не будет понята не только Азербайджаном, но и своим ближайшим союзником – Россией. Поэтому Еревану остается только смириться с имеющейся повесткой и действовать в направлении решения тех вопросов, которые в ней значатся.