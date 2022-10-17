Потребление российского газа в Европе по итогам последнего месяца снизилось с более 40% до 8% и продолжает падать.

Об этом во время брифинга заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Потребление российского газа в Европе быстро падает в сторону нуля. Уже по итогам последнего месяца оно упало с более чем 40% в европейском измерении, до менее чем 10%, около 8%. И продолжает снижаться», — сказал он.

В связи с этим, Харченко сомневается, что Россия будет инвестировать в восстановление газопроводов «Северных потоков», которые до повреждения в результате взрывов поставляли голубое топливо в Европу.

«У меня очень печальные для России предсказания относительно объемов газа, которые они смогут поставлять на европейские и мировые рынки, после того, как Европа полностью заместит российские поставки. Россия будет сидеть на этом газе да и только», — считает эксперт.

По его словам, после ухода с рынка РФ западных компаний, в России также продолжает сокращаться добыча нефти. А введение ценовых ограничений будет существенным ударом по доходам РФ. (УНИАН)