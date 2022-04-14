В связи с ситуацией вокруг Украины в Азербайджане создаются запасы продовольствия и принимаются срочные меры для обеспечения дополнительных поставок в республику.

Ранее эксперты отмечали, что негативные процессы в мировой торговле не обойдут стороной и Азербайджан. Республика в значительной степени зависит от импорта пшеницы: 95 процентов ее закупок приходится на Россию. Связанные с импортом риски усилили акценты на продовольственную безопасность — президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что правительству необходимо увеличить запасы пшеницы, а также госинвестиции на проекты в этом направлении.

Глава государства добавил, что за счет внутреннего производства «мы можем обеспечить себя продовольственной пшеницей только на 25%». «Цель — увеличить этот показатель до 70-75%. Потенциал и возможности для выполнения этой задачи имеются. Для этого необходимо увеличить государственные инвестиции и льготные кредиты для бизнеса. На освобожденных территориях Азербайджана посевные площади составят 50 тыс. га. Но мы должны увеличивать и производительность», — подчеркнул президент.

Как сообщал ранее министр сельского хозяйства Инам Керимов, уже стартовала подготовка плана мероприятий по возрождению сельского хозяйства на освобожденных территориях. В аграрный бизнес будут вовлечены 200 тысяч гектаров сельхозугодий, пастбища, а также десятки тысяч гектаров неиспользуемых земель. Но для начала необходимо провести анализ почвы, очистить ее и подготовить, заново наладить работу ирригационных систем, определить какая территория больше подходит для посева определенными культурами, а какие можно отдать под пастбища и животноводческие хозяйства.

О высоком аграрном потенциале Карабаха и Восточного Загезура поведал в беседе с # экономист Асиман Гулиев. По словам ученого, еще до оккупации эти земли давали высокие урожаи пшеницы, хлопка, табака, винограда, картофеля, овощей и бахчевых культур:

«По моим совокупным подсчетам, в среднем за пятилетку – с 1990 по 1996 гг. урожаи зернобобовых в Карабахском экономическом районе и Восточном Зангезуре достигали 127 тыс. тонн. Но поскольку то были нелегкие годы, для сельского хозяйства в том числе, возьмем более благоприятный период. С 1982 до 1986 гг. урожаи зернобобовых были на 20 процентов выше. Если производить в этих районах по той структуре производства, получить 130 – 135 тыс. тонн зерновых и бобовых – не проблема.

Важный момент – это незаселенные, обширные земли с высоким аграрным потенциалом. Следовательно, подключив посевные площади, которые использовались под зернобобовые до оккупации, Азербайджан может без труда выйти на урожайность 80-х гг. – более 130 тыс. тонн, в перспективе и 200 тыс. тонн. Тем более, что производство этих культур – процесс механизированный и не требующий большого количества рабочих рук».

Влияние орошения на возделывание пшеницы огромно. С этой точки зрения, говорит собеседник, богатый водный потенциал Кура-Араксинской низменности благоволит хлеборобам:

«Долина реки Аракс больше всего подходит для зерновых – это самый оптимальный вариант для хлебных полей. Множество водоемов и обилие оросительной воды создают хорошие поливные возможности, обогащая аграрный потенциал Агдамского, Физулинского, Зангиланского, Джабраильского, Тертерского, Губадлинского районов. Раньше здесь особенно культивировались бахчевые и другие сельхозрастения, а сегодня возросла актуальность пшеницы. Мешают только проблемы с транспортной инфраструктурой, но она восстанавливается. Помимо прочего, эти земли еще предстоит очистить от мин и следов войны».

В оккупированном Карабахе армяне получали до 100 тыс. тонн пшеницы, напомнил Гулиев. Армения зависела от карабахского хлеба. Сельское хозяйство Карабаха в годы оккупации не только полностью обеспечивало нужды находившегося там населения, но и снабжало продуктами Армению. В Карабахе было 132 000 гектаров посевных площадей, из которых использовалось 100 тыс. гектаров. Азербайджанская армия освободила 70% (70 тыс га) — таковы оценки сельскохозяйственного ведомства оккупационного режима. Азербайджан вернул в свой сельскохозяйственный актив 50 тысяч га земли, используемой для выращивания зерновых культур.

По мнению аналитика, для снижения зависимости страны от зарубежной пшеницы целесообразно привлекать задействованный в сфере импорта твердых ее сортов бизнес к выращиванию хлеба в Карабахе и Восточном Зангезуре: «Такому бизнесу нужно создать условия и возможности в освобожденной части страны, чтобы они своими силами и средствами выращивали там хлеб. Как следствие, предприниматели будут больше заинтересованы не в импорте, а производстве своей пшеницы».

Как сказал глава государства, уже даны указания по поводу расширения масштаба посевных работ, как на освобожденных территориях, так и в других регионах. Ранее сообщалось, что на освобожденных землях мобилизованы крупные средства, проинструктировали частные компании, фермеров, начались посевные работы.