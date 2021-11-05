День Победы в Азербайджане отозвался знаковым событием во всем мире, что стало удивительным примером того, как народ может объединиться в любви к своей стране, в борьбе за ее свободу и справедливость.

Символично, что талисманом нашей победы стал хрупкий цветок хары бюльбюль – это прекрасное растение может цвести только у себя на Родине, в Карабахе. И именно хары бюльбюль вдохновил европейские люксовые бренды на создание эксклюзивных подарков.

# предлагает обзор самых уникальных изделий всемирно известных домов, посвященных Дню победы Азербайджана, предоставленный пресс-службой компании Italdizain.

Производитель элитного фарфора Herend представил сразу 4 подарка. Это декоративная тарелка диаметром 36 см, на которой венгерские мастера вручную изобразили крепостную стену Шуши, освобождение которой стало триумфальным аккордом победы Азербайджана. Тарелка создана в единственном экземпляре и станет настоящим украшением дома, памятным подарком, который всю жизнь будет напоминать о торжестве справедливости и передаваться по наследству.

Еще одним эксклюзивным подарком от венгерского Дома стал тандем изящных ваз из тончайшего фарфора белого цвета и цвета слоновой кости. Они так же расписаны вручную, а одна из них в дополнение украшена узорами, нанесенными 24-каратным золотом. И наконец, прекрасный чайный сервиз Herend из 22 предметов — ручная роспись, нежный лиловый цвет и изображение символа нашей победы – цветков хары бюльбюль на каждом предмете – наделяют эти сервизы статусом настоящего произведения искусства.

Отметим, что среди поклонников Herend были и есть представители монарших семей всего мира: австрийская императрица Елизавета Баварская, российские императоры Александр II и Николай II, немецкий император Вильгельм I, король Англии Эдуард VII и даже сама королева Великобритании Виктория, в честь которой был назван один из декоров этой венгерской мануфактуры с двухвековой историей.

Следующий эксклюзив — хрустальные армуды от чешской мануфактуры Moser. Данный бренд имеет славу «Хрусталя королей и король хрусталя». Отличительной особенностью хрусталя Moser является технология изготовления без добавления свинца, что делает его не только изумительно красивым, но и безопасным для здоровья. Ко Дню Победы в Азербайджане на своей мануфактуре в Карловых Варах мастера Moser создали эксклюзивные наборы из 2 и 6 армуды с блюдцами, украшенных изображением хары бюльбюль из 24-каратного золота.

Для поклонников чаепития по старой доброй традиции – из стакана с подстаканником – традиционная немецкая серебряная мануфактура Robbe & Berking создала изящный серебряный аксессуар, украшенный чеканкой в виде хары бюльбюль. Cеребро от Robbe & Berking украшает столы на приемах в Кремле и в Белом доме. Его используют во всех известных мишленовских ресторанах и на половине из двухсот крупнейших частных яхт мира. И изготовление на элитной мануфактуре традиционного подстаканника с азербайджанским символом – это искренняя дань уважения нашей Победе.