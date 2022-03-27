Поставки товаров из Сербии в Россию продолжаются, однако потенциально могут быть приостановлены из-за политической ситуации и санкционного кризиса. Об этом заявил помощник директора Хозяйственной (Торгово-промышленной) палаты Сербии Боян Станич в разговоре c РИА Новости с.

По его словам, в данный момент доставка, несмотря на санкции, продолжается, а оплаты проходят.

«Многие компании, с преимущественным капиталом ЕС снизили или временно приостановили экспорт в Россию, но пока нет сигналов о том, что какая-то компания решила деинвестировать, то есть выводить капитал из Сербии», — сказал Станич.

Он отметил, что дальнейшее развитие политической ситуации между Россией и Западом будет влиять на экспортный потенциал Сербии. Риск остановки товарных потоков между членами Евросоюза и РФ может потенциально остановить доставку продукции из Сербии, сказал собеседник агентства.

Станич добавил, что существуют альтернативные маршруты, однако в данном случае возникает вопрос экономической целесообразности с учетом срока годности товаров. Поэтому некоторые компании готовятся к возможной переориентации своей продукции, заключил он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В связи с этим западные страны стали вводить санкции против РФ, а ряд иностранных компаний заявил об уходе с российского рынка. Ранее в МИД РФ заявили, что Запад, вводя санкции против России, нарушил все правила рыночной экономики, что в конечном итоге скажется на всем мире (aif.ru)