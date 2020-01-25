Посольство РФ прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии

Дипломатическая миссия России в Японии выразила свое сожаление в связи с тем, что Токио «присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании», заявление появилось на странице посольства в Facebook.

В заявлении сказано: то, что японская сторона присоединилась к антироссийским спекуляциям на шпионскую тему, противоречит налаживанию двустороннего сотрудничества между Москвой и Токио.

Ранее сообщалось, что полиция Токио вызвала сотрудников российского торгпредства, для дачи показаний в рамках дела о хищении секретных данных японской коммуникационной компании. По данным СМИ, ее бывший сотрудник был арестован по подозрению в передаче секретных данных с сервера компании служащим торгпредства РФ в феврале минувшего года.