Политические манипуляции на тему происхождения нового коронавируса мешают международным усилиям по борьбе с пандемией. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства Китая в США, опубликованном после заявления Белого дома о том, что Пекин недостаточно сотрудничал в расследовании обстоятельств появления коронавируса.

«Кампания по дискредитации и переложение вины возвращаются, теория о «лабораторной утечке» вновь всплывает. С начала вспышки коронавируса в прошлом году некоторые политические силы были сфокусированы на политической манипуляции и играх с возложением вины, игнорируя срочную необходимость борьбы с пандемией», — отмечается в тексте.

В диппредставительстве призвали к «международному сотрудничеству на основе уважения к фактам и науке». «Политизация поиска происхождения вируса, что является научным вопросом, не только осложняет выявление природы вируса, но и <…> серьезно затрудняет международное сотрудничество по борьбе с пандемией, — говорится в комментарии. — Мы поддерживаем всеобъемлющее изучение всех ранних случаев коронавируса, а также тщательное расследование в отношении некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру».(ТАСС)