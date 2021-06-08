«Уверен, что мы пойдем дальше и в будущем будут подписаны договора между административными территориальными единицами разного уровня и Украины, и Азербайджана, в том числе с городами и местностями, которые уже освобождены», — заявил # чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

В рамках презентации «Дни Киева в Баку», посвященной туристическому потенциалу столицы Украины и развитию в сфере туризма между двумя странами, посол, отвечая на вопрос нашего корреспондента о перспективе развития отношений в сфере туризма между Азербайджаном и Украиной, в том числе на освобожденной от армянской оккупации территории Нагорного Карабаха, заявил, что прежде, чем возобновить жизнедеятельность освобожденных регионов, надо провести гуманитарное разминирование:

«В этом аспекте Украина и Азербайджан очень тесно работают. Это долгая процедура, потому что речь идет о сложной, системной работе, но совместными усилиями Украина и Азербайджан пройдут эту дистанцию значительно быстрей, для того, чтобы прекрасный Кяльбаджар и другие города были промоцией для украинских туристов», — заявил В.Каневский.

Посол Украины был в числе участников первой правительственной делегации высокого уровня, посетившей освобожденный Карабах.

Корреспондент # попросил господина Каневского прокомментировать эту поездку и поделится впечатлениями от увиденного:

«Очень сложно передать эти впечатления. Это удручающая ситуация, когда ты видишь ранее цветущий и прекрасный Агдам как чистый лист бумаги, где сохранилась одна мечеть, которая использовалась во время войны как наблюдательный пункт. Джипиэс показывает улицы, но ты их визуально уже не видишь… Ощущалась очень большая фреквенция взрывов, и противотанковых, и противопехотных мин, а это означает, что территория нуждается в проведении гуманитарного разминирования. Но я уверен, что через каких-то несколько лет мы увидим то, чем будут гордиться азербайджанцы, и то, что будет привлекать иностранных туристов. Я уверен, что Карабах станет визитной карточкой Азербайджана», — подчеркнул посол.

Отвечая на вопрос, что ему и туристам из Украины больше всего нравится в Азербайджане, посол отметил, что украинским туристам интересен не только Баку, но и другие города и районы Азербайджана:

«Я посетил все регионы Азербайджана в течение первого года своего пребывания. Всем известно, что Азербайджан уникален тем, что расположен в 9 из 11 климатических поясов. А каждый пояс — это свои культурные особенности, поэтому, поверьте, любому туристу интересно за короткий промежуток времени окунуться совершенно в другую среду и оценить все богатство и мультикультурализм Азербайджана. Поэтому, для нас, украинцев, интересен как Баку с его сочетанием хай-тека и классики Востока, так и прекрасные регионы, горы и море Азербайджана.