Посол Турции вручил верительные грамоты президенту Азербайджана

Посол Турции в Баку Джахит Багджы вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На приеме присутствовали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и военный атташе посольства Турции в Баку генерал Исмаил Хаккы Косеали.

Азербайджанский лидер сообщил, что Вторая Карабахская война вновь продемонстрировала всему миру, что Турция и Азербайджан стоят вместе.

Глава государства заявил, что Турция и Азербайджан, как две братские страны, будут и впредь по всем вопросам поддерживать друг друга, и своими практическими делами, шагами будут продолжать усилия для установления в этом регионе мира.

«Желаю Вам удачи и говорю «Добро пожаловать в Азербайджан – на Вашу Родину!» — сказал, приветствуя посла, президент Азербайджана.

В свою очередь Багджы поздравил президента Ильхама Алиева с победой, одержанной в войне за освобождение оккупированных Арменией территорий.

Он заверил, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане будет стремиться к большему развитию связей между двумя странами.