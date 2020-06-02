Посол США в Германии Ричард Гренелл ушел в отставку

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл, проработавший на этом посту около двух лет, ушел в отставку. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-служба посольства США. Место 53-летнего дипломата временно займет его заместитель Робин Куинвилл. С июля 2018 года она является советником-посланником в посольстве Соединенных Штатов в Берлине.

Гренелл сообщил о своем намерении уйти в отставку вечером 1 июня, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, указывает агентство dpa.

Должность посла США в Германии Гренелл занимал с мая 2018 года. В середине февраля 2020 года Трамп назначил его также исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны. Однако всего через несколько дней после этого назначения, 28 февраля 2020 года, глава Белого дома предложил на должность директора нацразведки конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. 21 мая кандидатуру Рэтклиффа одобрил Сенат.

Чем теперь займется Гренелл, пока не ясно. Ходят слухи, что он может стать членом избирательного штаба Трампа на президентских выборах 2020 года, пишет dpa. «Работая послом в Берлине, Гренелл считал своей задачей в наступательной манере проводить политику Трампа в Германии и Европе — нестандартным и, скорее, недипломатичным способом», — отмечает агентство.