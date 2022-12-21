Сенат Конгресса США полного состава в среду утвердил экс-главу дипмиссии в Армении Линн Трейси на пост американского посла в России.

Голосование еще продолжается, однако Трейси уже получила более 70 голосов. Этого более чем достаточно для ее утверждения.

Президент США Джо Байден выдвинул Трейси на должность главы американского диппредставительства в РФ в сентябре.

В конце ноября Трейси на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. Она отметила, что будет считать приоритетом освобождение находящихся под стражей в РФ американцев.

Трейси — первая женщина на посту посла США в РФ. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США 7 декабря рекомендовал утвердить ее кандидатуру.