Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил процесс демократических реформ с руководителем делегации ЕС Василисом Марагосом.

Как передает Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Пашинян отметил важность сотрудничества Армения-ЕС по разным направлениям, в частности, в контексте продвижения демократических реформ в стране.

Он добавил, что насыщенная повестка реформ правительства успешно претворяется в жизнь, в том числе при содействии ЕС.

Глава кабмина отметил необходимость придать новый импульс программам, запланированным в Армении в рамках инвестиционного пакета ЕС в 2,6 млрд драмов.