Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон заявил, что Приднестровье должно получить особый статус. Такой способ разрешить конфликт между республиками дипломат назвал в ходе своего визита в молдавский город Бельцы, передает РИА Новости.

«Мы хотим сделать все возможное, чтобы целостность и безопасность Молдавии соблюдались. Выход из кризиса мы видим в предоставлении Приднестровью особого статуса в составе Молдавии», — сказал он.

По словам Логсдона, США надеются, что переговоры Кишинева и Тирасполя возобновятся в формате «5+2». Он подчеркнул, что это длительный процесс, однако в его основе лежит мирное решение, «то есть то, что сделает жизнь людей правого и левого берегов лучше».

Переговоры по приднестровскому урегулированию проходят в формате «5+2». В качестве сторон конфликта в них участвуют Кишинев и Тирасполь. Россия, ОБСЕ и Украина выступают посредниками, а США и Евросоюз — наблюдателями.

Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил о неготовности отказаться от Приднестровья ради вступления в Евросоюз. По его словам, это только добавит стране проблем (lenta.ru).