Посол России в США вызван в Москву на консультации

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений, сообщается в официальном комментарии представителя российского МИДа Марии Захаровой.

«Посол России в Вашингтоне А.И.Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», – указано в заявлении.

Захарова отмечает, что «не за горами символический рубеж в 100 дней» пребывания у власти новой американской администрации, это подходящий повод для оценки действий команды президента США Джо Байдена.

Для российской стороны главным является определение способов выправить российско-американские связи, которые Вашингтон в последние годы завел в «тупик», отмечает представитель МИДа.

«Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их (двусторонних связей. – примечание «Газеты.Ru») необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски», – подчеркивается в комментарии.

Ранее министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта. («Газета.Ru»)