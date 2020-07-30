Посол РФ о создании военной базы в Ливии

Россия не планирует создавать военную базу в Ливии, заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление посла в эфире египетского телеканала.

«Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось», — сказал посол.

По данным агентства, ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага заявил о необходимости «помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре».

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит Правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Хафтар.