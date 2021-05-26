Россия – единственная страна, которая оказывала практическую помощь Армении в тяжелейшей ситуации, связанной с недавними боевыми действиями. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин на конференции «Образ стратегического союзника России в современном армянском обществе». По его словам, ценой огромных усилий были прекращены боевые действия, предприняты и предпринимаются усилия для возвращения Нагорного Карабаха к мирной жизни, на что тратится огромный ресурс.

«Мы придаем очень большое значение тому, чтобы население в Армении как можно скорее преодолело послевоенный стресс, почувствовало себя в безопасности, важную роль в обеспечении которой играет и российская военная база», — приводит его слова ереванский «Спутник». По словам дипломата, Россия «предпринимает активные усилия» и для разрешения ситуации в Сюнике (Зангезуре).

Безусловно, все эти речи направлены на то, чтобы снизить высокий градус антироссийских настроений в РА. «Россия ведет себя с Арменией как серийный насильник или сексуальный преступник». Об этом в ходе недавнего заседания парламента, посвященного событиям в граничащей с Азербайджаном Сюникской областью страны (Зангезур) заявил депутат Арман Бабаджанян. Он даже заявил, что Россия может быть причастна к ситуации, сложившейся на армяно-азербайджанской границе.

И такого рода заявлений звучит в РА очень много. Причем, начиная практически с первых мгновений 44-дневной войны, в которую армянская сторона очень надеялась вовлечь Россию и ОДКБ. Ничего у них, ясное дело, не вышло. Ибо война шла на признанных всем миром территориях Азербайджана. Тем не менее, в РА на каждом перекрестке кричали, что «Россия нас предала». Слышны эти речи и поныне. И именно на них вынужденно реагирует посол Копыркин.

Ему ведь приносят регулярно сообщения о публикациях в армянских СМИ. Благодаря чему, он уже мог увидеть, что там черным по белому было написано отношение к его, посла РФ в РА, заявлениям. Тут тебе были и фразы про то, что клятвы и обещания Копыркина не способны убедить армянское общество». И утверждения, что «путинской России нельзя доверять, от слова совсем», и что «не только слова посла РА, но и договоры, подписанные российским президентом, не стоят бумаги, на которой они подписаны». И прогноз-пожелание, что «единственное, что может изменить ситуацию в корне — смена власти в России».

Все это требовало реакции со стороны посла РФ в РА. Тем более, что буквально вчера прозвучало еще одно заявление, взбесившее армянскую сторону. Это вице-премьер России Алексей Оверчук призвал Армению руководствоваться здравым смыслом и приступить к разблокированию транспортных путей на Южном Кавказе. С таким заявлением он выступил на церемонии отправки новых вагонов производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ) в Армению.

«Мы все очень ждем и надеемся, что здесь будет преобладать здравый смысл, и мы скоро сможем приступить к разблокированию транспортных путей в регионе Закавказья», — сказал Оверчук, И вот уже изрядно поднаторевшее на антироссийской риторике издание «Арменианрепорт» выдало статью под названием «Россия- союзник с ножом за пазухой». Автор которой задался целым рядом вопросов, попутно тиражируя откровенную чушь.

«Сразу вопрос — кто эти самые «мы все»?! Если это Азербайджан, Турция и Россия, то нужно так и говорить, открыто указав бенефициаров. Армении среди них нет и быть не может. Потому, что нельзя даже обсуждать теоретически какие-то проекты с теми, кто оккупировал «Арцах» (кавычки наши – А.Г.)) и теперь вторгся в пределы Армении, явно не желая уходить и намереваясь захватить еще кусок нашей земли. А еще потому, что между нашими странами нет никаких отношений. Их не может быть именно потому, что официальный Баку официально претендует даже на Ереван», — говорится в тексте.

Автор просто не понимает новых реалий, при которых мнение Армении никого не волнует. Ее попросту принудят к решению, которое будет полезно для всего региона. Что до «вторжения в пределы Армении», то это всего лишь позиция официального Еревана, не нашедшая поддержки даже со стороны ее союзников.

Азербайджан настаивает на том, что пора провести процесс взаимного признания границ, демонстрируя карты советского образца, согласно которым ряд наших территорий в Сюнике (Зангезуре) все еще остается под контролем РА. Их нужно вернуть. Против этого никто, кроме РА, ничего не имеет против. Как и против Зангезурского коридора. Что до возмущения армянской общественности, роста антироссийских настроений, то на то и нужен посол Копыркин. Он, по сути, играет роль пожарника, который поливает водой новые очаги возгорания таких настроений. Которые, если смотреть на происходящее из Баку, смешны и нелепы. Потому, что после 44-дневной войны на Южном Кавказе сложилась совершенно иная ситуация, согласиться с которой РА будет вынуждена.