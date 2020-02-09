Посол Китая в США назвал версию о коронавирусе-биооружии бредом

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.

Он отметил, что существуют различные спекуляции. В частности, некоторые утверждают, что «вирус произошел из военной лаборатории в Китае или США».

«Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред», — сказал дипломат в эфире телеканала CBS .

По словам посла, ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса.

По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше», — подчеркнул Цуй Тянькай.

При этом дипломат признал, что реакция на первые сообщения на местах о появлении вируса могла быть недостаточно быстрой.

«Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить», — заверил посол.