Посол: Иран поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту

Наши дружественные и добрососедские отношения – это особые отношения, которые не сможет подорвать никакая третья сила.

Об этом сказал новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави, вручая верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Посол отметил, что Иран поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе оккупированных территорий Азербайджана, нагорно-карабахском конфликте: «Мы считаем, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках норм международного права, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», — подчеркнул посол Ирана.(Trend)