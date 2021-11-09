Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение провести встречу с уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой по ситуации вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в связи с необходимостью дополнительных консультаций с МИД страны. Об этом во вторник сообщила украинский омбудсмен в своем Telegram-канале.

«Получила информацию, что чрезвычайный и полномочный посол Республики Грузия в Украине Георгий Закарашвили отозвал свое предложение провести встречу со мной, «учитывая политический контекст заявления МИД Украины по поводу Михаила Саакашвили и необходимость дальнейших консультаций с МИД Грузии», — проинформировала Денисова.

Встреча должна была состояться во вторник, стороны согласовали ее накануне. Омбудсмен добавила, что в ходе встречи намеревалась получить объяснения «относительно нарушений права на жизнь и медицинскую помощь и процессуальных прав гражданина Украины» Саакашвили. По ее словам, перемещение его в тюремную больницу угрожает его жизни и здоровью.

Денисова подчеркнула, что украинская сторона считает, что права Саакашвили были нарушены. Более того, она заявила о пытках в отношении Саакашвили. «Ожидаю объяснений чрезвычайного и полномочного посла Республики Грузия в Украине Георгия Закарашвили как официального представителя Республики Грузия по поводу фактов пыток, жестокого обращения и нарушения основополагающих прав и свобод гражданина Украины Михаила Саакашвили грузинскими властями», — говорится в заявлении уполномоченной по правам человека. (ТАСС)