«Есть подтвержденная информация о том, что один из погибших в результате землетрясения в Турции является гражданином Азербайджана».

Об этом в интервью АПА заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

Посол сообщил, что в настоящий момент есть подтвержденная информация о женщине по имени Наиля Бунятова (1980 г.р.): «Ее тело передали муниципалитету спасатели. Ее тело в настоящее время находится в Кахраманмараше. Мы хотим узнать у ее родителей, родственников в Баку или здесь, где она будет похоронена. Если захотят похоронить в Азербайджане, наше государство окажет помощь, и мы отправим ее тело в Азербайджан».