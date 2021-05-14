Посол: Гала концерт конкурса имени Бюльбюля пройдет в Шуше – ФОТО

Посол Азербайджана в России, артист и сын выдающегося азербайджанского исполнителя Бюльбюля Полад Бюльбюль оглы посетил свой отчий дом в городе Шуша.

Компанию послу составили народные артисты Азербайджана, звезды оперной сцены Юсиф Эйвазов, Эльчин Азизов и Динара Алиева, сообщает #.

Как известно, дом – музей Бюльбюля был варварски разрушен армянами в период оккупации Карабаха. Полад Бюльбюль оглы провел эскурсию по развалинам, рассказал о том, как будет проходить восстановление дома – музея.

Видеороликом с места события на своей странице в Instagram поделился Ю.Эйвазов.

«Дорогие друзья, вчера, после нашего концерта в Шуше мы посетили Дом — музей легендарного азербайджанского тенора Муртуза Бюльбюль. К большому сожалению, как вы видите, во время оккупации Нагорного Карабаха, и, в частности города Шуша, Дом-музей был практически разрушен. Пытались сломать памятник, предварительно обстреляв его. Зачем стрелять в памятник? Кто ответит на этот вопрос? Я хочу обратить внимание уважаемых коллег, прежде, чем писать несусветные письма в международные организации по охране культурного наследия Нагорного Карабаха, посмотрите, как относились к этому самому культурному наследию армянские оккупанты. Из 67 мечетей, которые были в Нагорном Карабахе, целыми остались только 4. Остальные либо были разрушены, либо превращены в свинарники. У меня всё! Мы обязательно расчистим и приведем в порядок этот райский уголок!», — таким сопроводительным текстом тенор попытался привлечь внимание своих коллег, мировых звезд оперного искусства и донести людям правду о варварских деяниях армянских оккупантов.

Впервые после освобождения Полад Бюльбюль оглы посетил дом своего отца еще зимой. Сегодня, снова находясь на территории родного дома, посол рассказал о том, что в ближайшее время начнется реставрация дома-музея:

«Внутри укрепим бетонный пояс, установим арматуру, восстановим фундамент. Все будет реставрировано под старину, вернем дому первозданный облик. Чтобы на века!» — заявил он.

На просьбу своих молодых коллег по сцене показать, где находилась комната будущего посла, Полад Бюльбюль оглы с улыбкой ответил:

«Да какая моя комната! У нас всего было две комнаты, большая и поменьше».

Рядом с дипломатом находился его сын Муртуза, внук народного артиста СССР Бюльбюля.

Полад Бюльбюль оглы рассказал, что в следующем году будет отмечаться 125-летие со дня рождения его прославленного отца, и в Баку состоится очередной Международный конкурс вокалистов им. Бюльбюля:

«Церемонию награждения и гала – концерт проведем в Шуше», — пообещал посол.

Бюльбюль родился 22 июня 1897 года в Шуше, на Родине величайших азербайджанских поэтов и музыкантов, и ханенде. Он был наделен необыкновенным даром, его талант заключался в природном, редком по красоте и силе голосе, в виртуозном подражании соловью, исполнении трелей и рулад, умения тянуть ноту (фермата) до бесконечности не переводя дыхания. Певец и артист, педагог и ученый — музыковед, подвижник и новатор он был страстным пропагандистом и инициатором всего прогрессивного и нового в музыкальном искусстве Азербайджана. Бюльбюль первый профессор — азербайджанец в области вокала, поставивший на высокий уровень музыкально-учебный и научно-исследовательский процесс в Азербайджане. Благодаря творческому наследию певца, азербайджанское вокальное искусство вошло в большой мир реализма, развиваясь и совершенствуясь с достижениями русского и европейского вокального искусства, обогатило его новым содержанием, соответствующим духу и времени века. Великий певец и педагог щедро отдавал свои знания, опыт и умение подготовке молодых певческих кадров, принимал самое активное участие в наборе вокалистов, тщательно разрабатывал теорию вокального искусства, составлял для них пособия и специальные упражнения по пению. Также он впервые в Азербайджане организовал научно-исследовательский кабинет по собиранию и изучению фольклора.

Пророческими оказались слова великого русского певца Ивана Семеновича Козловского:

«Имя Бюльбюля, его знания, его вкус будут жить в грядущих поколениях…»