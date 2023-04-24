Посол Египта в Судане Хани Салах опроверг в понедельник информацию о гибели помощника военного атташе в результате обстрела его автомобиля в Хартуме. Об этом сообщил МИД Египта в Facebook.

«Посол Египта в Хартуме Хани Салах подтверждает, что все сотрудники египетской дипломатической миссии, включая представителей аппарата военного атташе, в порядке», — говорится в заявлении МИД. Глава посольства также подтвердил, что оно «будет продолжать выполнять свои задачи в чрезвычайно сложных условиях».

Ранее Вооруженные силы Судана в официальном заявлении сообщили, что силы быстрого реагирования (спецназа) обстреляли автомобиль помощника военного атташе Египта на одной из улиц Хартума, в результате чего дипломат погиб.