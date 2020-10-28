Посол Беларуси призвал Армению прекратить удары по городам Азербайджана

«Мирные жители, дети и старики не должны становиться жертвами такой трагедии».

Об этом посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович заявил журналистам в ходе своего визита в Гянджу.

«Я выражаю глубокие соболезнования жителям Гянджи и всему народу Азербайджана. Скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от этих ударов и вечная память тем, кто погиб. Я призываю прекратить удары по городам Азербайджана. Этот город вне зоны боевых действий, здесь нет никаких военных объектов, я сам это увидел, в чем их вина?», — сказал он.

Посол также отметил, что необходимо, как можно скорее, приступить к мирным переговорам.

«Резолюции ООН должны быть незамедлительно выполнены. Азербайджан требует это и это правильно. Необходимо вернуться именно к результативным переговорам, с соблюдением территориальной целостности Азербайджана», — заявил посол Беларуси.(Report)