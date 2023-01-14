Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева вручила верительные грамоты президенту этой страны Эммануэлю Макрону.

Как сообщает #, президент Франции поздравил посла с назначением и пожелал успехов в работе.

Отметив, что Франция является дружественной Азербайджану страной, Э.Макрон сказал, что установление мира в регионе также отвечает интересам официального Парижа.

Посол Лейла Абдуллаева в свою очередь заявила, что Азербайджан является страной, заинтересованной в установлении мира в регионе, и продвигает мирную повестку. Она коснулась важности поддержки этой повестки дня.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Францией, а также ситуация в регионе.