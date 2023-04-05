Посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов вручил верительные грамоты президенту страны Абдул-Фаттаху Ас-Сиси.

Об этом сообщает # со ссылкой на посольство Азербайджана в Египте.

Э.Полухов передал главе Египта приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив, что визит президента Египта в Азербайджан в январе текущего года открыл новую страницу в развитии отношений между двумя странами.

Дипломат отметил, что азербайджанская сторона всегда выражает готовность к дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Президент Египта попросил передать приветствия и добрые пожелания президенту Ильхаму Алиеву, отметив, что египетская сторона готова к дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами во благо народов.