Пособие не для всех

20 апреля 2021 года согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете Министров в Азербайджане было выявлено еще 2197 случаев заражения коронавирусом, 1946 человек вылечились, 34 человека скончались.

Согласно статье 74 Трудового кодекса Азербайджана ,(Основания расторжения трудового договора в случаях, не зависящих от воли сторон) работникам, временно нетрудоспособным, пособие за первые 14 дней в порядке и размере, устанавливаемых соответствующим органом исполнительной власти, выплачивается за счет работодателя, а за оставшиеся дни за счет взносов по обязательному государственному социальному страхованию с сохранением за ними места работы и должности.

Это означает, что больные коронавирусом, которые заключили трудовые договора со своими работодателями, в любом случае получат пособие в период болезни. Более того за ними будут сохранены места работы и должности ().

Однако, по мнению многих экспертов, в Азербайджане 40% трудоспособных граждан работают нелегально, без оформления трудового договора. Это означает, что в случае заболевания они не могут рассчитывать на получение пособия.

По мнению руководителя общественного объединения коммерсантов и производителей Севгима Рахманова, перед началом пандемии коронавируса государство заявило о своей готовности добиться заключения трудовых договоров со всеми работниками. «Но сделать этого так и не удалось. Работники, с которыми не был заключен трудовой договор, не платили налогов государству со своей заработной платы и, следовательно, не могут рассчитывать на получение пособия от государства», — сказал Севгим Рахманов.

Мы решили выяснить, собирается ли государство поддерживать больных коронавирусом, не заключивших трудовых договоров со своими работодателями.

«По линии Министерства труда и социальной защиты населения предоставление помощи лицам, не заключившим трудовые договора со своими работодателями, не подразумевается», — сказал # глава пресс- службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы.

«Действительно, работник, не заключивший трудовой договор со своим работодателем, не может рассчитывать на помощь государства. Думаю, что в этом есть и вина государства, не сумевшего разработать механизмы, которые обеспечили бы заключение трудовых договоров. Поэтому я считаю, что больные коронавирусом, лишенные возможности получить помощь, могут подать в суд на государственные структуры. Сегодня более полтора миллиона граждан в Азербайджане работают без оформления трудовых договоров», — заявил # экономист Азер Мехтиев.

Адвокат Асабали Мустафаев тоже считает, что лица, не заключившие трудовой договор с работодателем, должны обратиться в суд. «Но иск нужно подать не на государственные структуры, а на работодателей, которые не заключили с работниками трудовой договор», — подытожил адвокат.