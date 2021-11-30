Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс выразил соболезнования в связи с крушением военного вертолета.

Как передает АПА, об этом посол сообщил в Twitter.

“Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате трагической аварии вертолета, произошедшей на полигоне “Гарахейбат” в Хызы”, — говорится в сообщении.

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп также выразил соболезнования в «Twitter» в связи с крушением военного вертолета Государственной пограничной службы.

«Выражаю соболезнования семьям и близким погибшим сегодня при крушении вертолета», — говорится в публикации.