В Азербайджанском Государственном Академическом русском драмтеатре долгожданная премьера, первая за двухлетний перерыв, вызванный обострением эпидемиологической ситуацией в Азербайджане и в мире.

Как сообщил # заместитель директора театра Ильхам Мамедов, 26 и 27 марта состоится премьера спектакля по роману Максуда Ибрагимбекова «И приходила женщина…» в постановке народного артиста Александра Шаровского.

Спектакль особенный для коллектива и бакинцев. Свою лепту в эту работу внес величайший азербайджанский мастер живописи, народный художник СССР Таир Салахов.

В данной постановке он был задействован в качестве художника–постановщика.

«Этот спектакль – последняя крупная работа мастера в театре. Он приступил к работе еще в 2019 году, создал замечательные эскизы, на основе которых были сделаны декорации», — рассказывает Ильхам Мамедов, напоминая, что премьера спектакля должна была состояться еще в 2020 году.

Из –за ужесточения карантина режиссер перенес репетиции в онлайн-формат, но завершить работу так и не удалось. После ослабления карантина Александр Шаровский первым же делом приступил к работе над этим спектаклем.

«Александра Яковлевича связывала большая дружба с Максудом Ибрагимбековым и Таиром Салаховым. Этот спектакль очень дорог ему и всему коллективу», — подчеркивает замдиректора.

Инсценировка постановки принадлежит заслуженному работнику культуры Азербайджана Владимиру Неверову.

В масштабном проекте задействована большая часть труппы. Художники по костюмам — Анна Ибрагимбекова и Ольга Аббасова создали около 45 сложных костюмов. Ассистентом режиссера и хореографом выступил Фуад Османов, а Мария Дубовицкая и Хаджар Агаева выступили в качестве ассистентов режиссера.

В спектакле заняты Народные артисты Азербайджана: Мабуд Магеррамов, Фуад Османов, заслуженные артисты Азербайджана: Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Салман Байрамов, Юрий Омельченко , а также артисты театра: Саида Велибекова, Ягуб Зейналов, Марьям Адыгезалова, Олеся Гасымова, Зумруд Алиева, Тамилла, Абуталыбова, Ольга Арсентьева, Мурад Исмайлов, Илькин Мехтиев, Заур Терегулов, Фатима Алиева, Фарид Бахрамов, Рустам Керимов, Эльшад Муртузов, Надир Абдурагимбеков, Джохар Абдуллаев, Мурад Искендеров, Эмиль Атрашкевич, Рамиль Алиев, Эльмир Алекберов, Заур Искендеров, Абдула Исмаилов, Самира Рустамова, Эмиль Атрашкевич, Иоанна Ферштандт, Тамерлан Абдуллаев, Абдула Исмаилов, Руслан Павлов, Сабина Мамедова, Говхар Шахбанова, Назим Джабаров, Сяма Велиева, Руфат Алиев.